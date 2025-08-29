Тагир Уланбеков подписал новый контракт с UFC.

Об этом в социальных сетях сообщил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Уланбеков в последний раз дрался в июне, когда выиграл у Азата Максума судейским решением. Он выступает в наилегчайшем дивизионе UFC с 2020 года.

На счету Уланбекова шесть побед и одно поражение в промоушене. Его рекорд в ММА – 17-2.

