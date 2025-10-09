0

Мухаммад Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса

Анонсирован следующий бой Мухаммада Мокаева.

Мухаммад Мокаев проведет поединок за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса (7-1). Бой пройдет 7 ноября.

Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.

«Ни за кем бегать не буду». Мокаев скитается после увольнения из UFC – сменил три лиги за полгода

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
