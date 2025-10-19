Фото
20

Хабиб готов сыграть в футбол против Зидана: «Пришли мне локацию»

Хабиб Нурмагомедов хочет провести футбольный матч с Зинедином Зиданом.

Комик Редуан Бугераба в соцсетях выложил видео вместе с экс-главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, вызвав бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева провести футбольный матч.

«Пришли мне локацию», – отреагировал Нурмагомедов, обратившись к Зидану.

Хабиб – болельщик «Реала».

Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoЗинедин Зидан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»
3212 октября, 13:21Фото
Главные новости
Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества»
123 минуты назад
Махачев – о победе Аллена: «Хороший перформанс»
сегодня, 08:56Фото
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда и другие бои
5сегодня, 08:40
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
1сегодня, 08:30
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:45
Холланд – о поражении от Мэлотта: «Мы облажались. Никогда больше не ставьте на меня»
сегодня, 07:39
Брендан Аллен – Чимаеву: «Хамзат, тебе нужен хороший грэпплер? Погнали!»
2сегодня, 07:24
Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»
6сегодня, 07:00
UFC Fight Night 262: де Риддер проиграл Аллену, Белгаруи нокаутировал Бекоева и другие бои
91сегодня, 02:20
Азамат Бекоев проиграл нокаутом Юсри Белгаруи. Это его первое поражение в UFC
7вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30