Хабиб готов сыграть в футбол против Зидана: «Пришли мне локацию»
Хабиб Нурмагомедов хочет провести футбольный матч с Зинедином Зиданом.
Комик Редуан Бугераба в соцсетях выложил видео вместе с экс-главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, вызвав бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева провести футбольный матч.
«Пришли мне локацию», – отреагировал Нурмагомедов, обратившись к Зидану.
Хабиб – болельщик «Реала».
Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости