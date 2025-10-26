Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»

Александр Волков оценил бой Сирила Гана и Тома Аспиналла.

«Наши шансы увеличиваются. Я посмотрел скомканно. Ган первый раунд выиграл. А мне проиграл.

Симуляция со стороны Тома ? Вряд ли. Он же боец сильный, вряд ли он симулировал», – сказал боец UFC Александр Волков .

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

