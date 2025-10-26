Генри Сехудо: «Алмейда никогда не получит титульный бой. Это ММА, а не джиу-джитсу»

Генри Сехудо раскритиковал Жаилтона Алмейду за бой с Александром Волковым.

«Алмейда никогда не получит титульный бой из-за отсутствия активности в партере. Он ничем не рисковал и нанес мало урона. Это ММА, а не джиу-джитсу», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

