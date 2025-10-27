Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»

Том Аспиналл признался, что не готов драться с одним глазом.

«Я правда уважаю поступок Биспинга . Он сделал гораздо больше меня. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл .

Поединок Аспиналла и Гана сорвался в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила.

В 2013-м Майкл Биспинг проиграл нокаутом, пропустив тяжелый удар в бою с Витором Белфортом. Позже выяснилось, что британец лишился глаза. Он продолжил карьеру с протезом.

