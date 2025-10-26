Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»

Магомедов высказался о реакции фанатов на слова Анкалаева после боя с Перейрой.

«Меня не удивляет реакция на неудачи Анкалаева, в последнее время у нас стало много хейтеров по какой-то причине. Даже если возьмем Ислама Махачева – тоже очень большая хейтерская база. Большая часть хейта построена на расистских убеждениях, все из-за него. Расизма очень много в нынешнем мире.

Когда Магомед потерял пояс, столько людей обрадовались: «О, дагестанских чемпионов не осталось в UFC !» Дагестанцы так задрали планку в единоборствах, что теперь даже один перевод в партер от соперника расценивается как нечто экстраординарное», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

