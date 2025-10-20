Фанаты дубайского «Аль-Васля» на матче с «Аль-Насром» вывесили плакат с Хамзатом Чимаевым
Это произошло перед матчем против «Аль-Насра» в чемпионате ОАЭ. «Аль-Васль» победил со счетом 2:1.
На плакате чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев представлен в классической позе перед стартом боев. На противоположной трибуне фанаты выложили фразу «smash» – отсылка к цитате Чимаева «smash everybody» [«сломать каждого»].
«У меня российские корни, мы любим Россию». Спор, кого же представляет Чимаев
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости