  • Уайт – о нежелании Аспиналла драться с Делией: «Ненавижу такое. Бой не определяет, друзья вы или враги»
Уайт – о нежелании Аспиналла драться с Делией: «Ненавижу такое. Бой не определяет, друзья вы или враги»

Дана Уайт раскритиковал Тома Аспиналла за нежелание драться с Анте Делией.

Ранее чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что откажется драться с Анте Делией, если ему предложат бой с ним: «Он мой друг. Взяв титул, я бы сказал: «Я освобожу пояс. И ты сможешь получить свой шанс».

«Я ненавижу такое. Многие друзья и родственники уже дрались друг с другом. Это не определяет, друзья вы или враги. Вы просто соревнуетесь, чтобы выяснить, кто лучше. Но это его решение.

Мне этого не понять. Ты становишься чемпионом мира, защищаешь титул – а потом вдруг начинаешь думать о том, чтобы отказаться от пояса, только потому что не хочешь драться с кем-то. Это просто безумие. Но он взрослый человек, это его выбор», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoТом Аспиналл
logoДана Уайт
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoMMA
