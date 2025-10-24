Дастин Порье: «Все говорят, что Аспиналл – следующая большая звезда. Я пока в этом не уверен»

Дастин Порье высказался о хайпе вокруг Тома Аспиналла.

«Аспиналл – отличный боец, но слишком уж сильно им восхищаются. Скажите, сколько продолжительных боев с его участием вы помните? Я никогда не видел его в третьем раунде. Никогда не видел, чтобы ему приходилось возвращаться в бой после тяжелого отрезка. Никогда не видел его сидящим на табурете, в крови.

Я хочу увидеть его в настоящей битве. Да, он взрывной, техничный, сильный – сносит всех на своем пути. Но ему только предстоит пройти серьезную проверку. Пока я не увижу, как он преодолевает трудности, я не смогу присоединиться к общему восторгу.

Все говорят, что Том – следующая большая звезда. Возможно, так и есть. Но я пока в этом не уверен», – сказал бывший боец UFC Дастин Порье .

25 октября Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана . Титульный бой в тяжелом весе возглавит турнир UFC 321 в Абу-Даби.

