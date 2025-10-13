Аспиналл исключает бой с Делией: «Еще два-три боя и он подерется за титул. Но я бы не дрался с ним, ведь это мой друг»

Том Аспиналл назвал имя бойца, с которым откажется драться в UFC.

«Мой друг Анте Делия недавно выиграл первый бой в UFC и вошел в топ-10 дивизиона. Ему осталось выиграть два или три поединка, чтобы получить шанс на титул. Если бы я не владел поясом, то хотел бы с ним подраться. Это моя мечта. Но теперь, взяв титул, я бы сказал: «Я освобожу пояс. И ты сможешь получить свой шанс».

Я бы не дрался с ним, ведь он мой друг. Я выиграл титул. У меня еще есть несколько побед в запасе, прежде чем он все равно окажется на вершине», – сказал чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл .

Напомним, в сентябре Делия нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру. Это первый бой 35-летнего хорвата в промоушене. На его счету 26 побед и шесть поражений в MMA.

