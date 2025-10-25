Камоцкий – о бое на Power Slap 16: «Не дали выйти с флагом! Сказали: «Ноу, ноу, ноу! Убирайте в сумку»

Василий Камоцкий заявил, что ему не дали выйти с флагом РФ на бой по пощечинам.

Ну турнире Power Slap 16 Камоцкий проиграл Макини Ману судейским решением. Поединок в супертяжелом весе прошел в соглавном событии турнира, который состоялся 24 октября в ОАЭ.

– Честно, я не считаю, что я проиграл. Первый раунд – я плохо ударил, он удар не почувствовал. Второй раунд – он прямо хорошо, ему чуть-чуть не хватило, чтобы сесть на жопу. Второй удар у него был хороший, и третий был хороший.

Но третий… вот этот фол меня бесит: когда ты идешь перебивать, это вообще другая история. Когда дают перебивать… мне не надо перебивать, заберите у него фол, зачем мне это перебивание нужно. Нет – перебивание. Для чего оно нужно? Ну накосячил – получи.

– Ты сегодня впервые вышел без флага.

– Не дали! Не дали выйти с флагом! Так в заголовке и напишите – «Пельменю» не дали выйти с флагом. Мы флаг расстелили на стуле, когда подошли мою разминку записывать. Они записали, ушли, а потом вернулись и сказали: «Ноу, ноу, ноу! Убирайте флаг в сумку и записываем разминку», – сказал Василий Камоцкий .

Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Макини Ману на Power Slap 16

Дана Уайт: «Пельмень» втянул меня в соревнования по пощечинам. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы»