Дана Уайт: «Пельмень» втянул меня в соревнования по пощечинам. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы»
«Да, люди любят давать пощечины. Я не удивлен этому. Когда я впервые посмотрел соревнования по силовым пощечинам, мне это показалось безумием. Пару дней назад мы проводили такое мероприятие – чемпионом мира стал парень, который втянул меня в этот спорт.
Несколько лет назад я видел его бой. Его зовут «Пельмень» из Сибири. Я не шучу. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы. Или козла, не знаю.
«Пельмень» втянул меня в это, а теперь стал чемпионом мира в Саудовской Аравии», – сказал президент UFC и Power Slap Дана Уайт.
Напомним, Василий Камоцкий, известный по прозвищу «Пельмень», 30 января стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе.
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