Дана Уайт: «Пельмень» втянул меня в соревнования по пощечинам. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы»

Дана Уайт рассказал, из-за кого решил организовать Power Slap.

«Да, люди любят давать пощечины. Я не удивлен этому. Когда я впервые посмотрел соревнования по силовым пощечинам, мне это показалось безумием. Пару дней назад мы проводили такое мероприятие – чемпионом мира стал парень, который втянул меня в этот спорт.

Несколько лет назад я видел его бой. Его зовут «Пельмень» из Сибири. Я не шучу. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы. Или козла, не знаю.

«Пельмень» втянул меня в это, а теперь стал чемпионом мира в Саудовской Аравии», – сказал президент UFC и Power Slap Дана Уайт .

Напомним, Василий Камоцкий , известный по прозвищу «Пельмень», 30 января стал чемпионом Power Slap в супертяжелом весе.

Дана Уайт: «Без понятия, когда вернется Макгрегор»

Дана Уайт: «Может ли бой Джонса и Аспиналла состояться летом? 100%»