Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Макини Ману на Power Slap 16
Камоцкий уступил единогласным решением судей по итогам трех раундов (29-28, 29-28, 29-28). Поединок по пощечинам прошел в соглавном событии турнира, который состоялся 24 октября в ОАЭ.
Для Камоцкого это поражение стало вторым подряд. До этого он выступал в июне, когда проиграл Дейну Вирнсу и утратил пояс чемпиона организации в супертяжелом весе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
