Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Макини Ману на Power Slap 16.

Камоцкий уступил единогласным решением судей по итогам трех раундов (29-28, 29-28, 29-28). Поединок по пощечинам прошел в соглавном событии турнира, который состоялся 24 октября в ОАЭ.

Для Камоцкого это поражение стало вторым подряд. До этого он выступал в июне, когда проиграл Дейну Вирнсу и утратил пояс чемпиона организации в супертяжелом весе.

Секс-символ MMA и Вася Пельмень залетели на турнир по пощечинам. Две мощные победы!

Дана Уайт: «Пельмень» втянул меня в соревнования по пощечинам. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы»