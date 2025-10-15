0

Уайт – о бое Топурии на UFC 324: «Это возможно»

Дана Уайта спросили о следующем бое Илии Топурии.

«Бой Топурии на UFC 324? Это возможно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Илия Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Следующем соперником Топурии может стать Джастин Гейджи.

Жена Топурии – на фоне слухов о расставании с Илией: «Настоящая суперсила матери в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
