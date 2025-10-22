  • Спортс
  • Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»
3

Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»

Том Аспиналл обещал нокаутировать Сирила Гана.

«Он действительно сказал про «глубокие воды»? – спросил у журналистов чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл на пресс-конференции перед UFC 321. – Всех, кто так говорил, улетал в нокаут в первую минуту. Вернитесь и проверьте ваши публикации в СМИ. Так что я очень доволен этим, это хорошо».

Титульный бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом пройдет на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoUFC
logoUFC 321
logoСирил Ган
