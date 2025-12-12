Мурат Гассиев оказался легче Кубрата Пулева перед боем в Дубае
Мурат Гассиев оказался легче Кубрата Пулева перед боем в Дубае.
В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония взвешивания перед турниром «БЕТСИТИ IBA.PRO 13», который состоится 12 декабря.
В главном событии ивента пройдет боксерский поединок в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым.
Гассиев на весах показал 104,7 кг. Вес Пулева составил 115 кг.
Гассиев – о бое с Пулевым: «Меня ожидает один из самых крутых поединков в карьере»
Тренер Гассиева: «Бой с Пулевым – определяющий в карьере Мурата»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости