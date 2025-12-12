Мурат Гассиев оказался легче Кубрата Пулева перед боем в Дубае.

В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония взвешивания перед турниром «БЕТСИТИ IBA.PRO 13», который состоится 12 декабря.

В главном событии ивента пройдет боксерский поединок в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым .

Гассиев на весах показал 104,7 кг. Вес Пулева составил 115 кг.

