0

Марио Баутиста: «Я постараюсь финишировать Умара в первом раунде»

Марио Баутиста хочет закончить бой с Умаром Нурмагомедовым в первом раунде.

«Я выйду и постараюсь финишировать Умара в первом раунде», – сказал боец UFC Марио Баутиста.

Умар Нурмагомедов подерется с Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Баутиста в июне решением судей победил Патчи Микса, у Марио серия из восьми побед в UFC.

Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoМарио Баутиста
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»
4вчера, 16:46
Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»
12вчера, 12:26
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96вчера, 07:45
Главные новости
Маурисио Руффи: «У Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым»
128 минут назад
Александр Волков: «Понравилась книга Сенеки «Письма к Луцилию». Одна из первых книг по философии, которую я осознанно прочитал пару раз»
143 минуты назад
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
18сегодня, 08:32
Александр Волков: «После боя с Ганом не было обещания, что я точно буду драться за пояс следующим»
1сегодня, 07:59
Сергей Павлович: «Хочу подраться в Белом доме, это большое событие»
3сегодня, 07:32
Энтони Ипполито в роли Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки»
сегодня, 07:07Фото
Пимблетт намекнул на бой с Топурией: «Почему ты еще не подписал контракт?»
11вчера, 17:35
Чарльз Оливейра выиграл турнир по скачкам в упряжке в Аргентине
4вчера, 16:56Фото
Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»
4вчера, 16:46
Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»
13вчера, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30