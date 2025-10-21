Марио Баутиста: «Я постараюсь финишировать Умара в первом раунде»

Марио Баутиста хочет закончить бой с Умаром Нурмагомедовым в первом раунде.

«Я выйду и постараюсь финишировать Умара в первом раунде», – сказал боец UFC Марио Баутиста .

Умар Нурмагомедов подерется с Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Баутиста в июне решением судей победил Патчи Микса, у Марио серия из восьми побед в UFC.

Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»