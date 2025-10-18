Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»

Умар Нурмагомедов рассказал о травме, полученной в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Не произошло ничего нереального. Это же спорт – подобное всегда может случиться. Я держу голову высоко и смотрю вперед. Знаю, что вернусь сильнее.

Понимаете, такое невозможно контролировать. Нельзя контролировать все. Но можно контролировать свою реакцию – сдашься ты или нет. Только ты решаешь, как вернешься, станешь ли лучше. У тебя всегда есть выбор», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Поединок между Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили состоялся в январе. Мераб победил судейским решением. Позже стало известно, что Умар получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

