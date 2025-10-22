Умар Нурмагомедов: «У нас не хватает диалога власти с людьми»

Умар Нурмагомедов высказался о социальных проблемах.

– Для Хабиба в свое время бои были социальным лифтом, а у тебя все же иная ситуация.

– Уже какой-то стабильный доход есть, точка, от которой можно отталкиваться в других сферах, есть. Вместе с тем, ведь и молодежь на нас смотрит, хочется и для нее быть правильным примером. Хочется, чтобы эта молодежь больше смотрела на ребят, которые пропагандируют правильные ценности: отца надо слушаться, мать уважать, братьев любить, сестрам помогать. Хочу, чтобы у молодого поколения было понимание, что созидать, создавать – лучше. Хочу, чтобы и такое наследие тоже осталось.

Есть такая книга, я сейчас автора забыл, называется «Миямото Мусаси», это японская художественная литература. Коротко очень расскажу. Там главный герой – в начале такой бычок, он все крушит, сила есть. Потом его закрывают на два года в особняке, где очень много литературы, книг. И когда он оттуда выходит, он уже не хочет… если где-то раньше он мог подраться, то теперь уже не хочет. Хочет созидать, помогать. Поэтому когда ты сталкиваешься с человеком постарше тебя – у него уже много прожитых лет, – и видишь его детскую глупость, которую он пропагандирует: надо ломать, портить… дискутируешь с ним, и становится ясно – он не понял эту жизнь. Ты ему будешь целый день объяснять – он тоже не поймет.

Давай такой пример еще. Я с этим иногда сталкиваюсь – человек может сказать: в Дагестане, в Махачкале надо ломать камеры, которые фиксируют правонарушения. Я его спрашиваю: «А почему ты не хочешь ломать в Дубае эти камеры? Или в Турции ты не можешь их ломать? Или та же Саудовская Аравия? Я не говорю о том, что я человек, который всегда соблюдает ПДД, мы просто говорим о правиле. Я говорю: «Э, дорогой мой брат, ломать нельзя ничего. Надо соблюдать. Если у тебя не получается соблюдать, это другой момент. Но если ты не можешь их ломать в другой стране, если там надо соблюдать правила, то будь добр, соблюдай у себя в стране тоже, у себя в республике». Если ты хочешь, чтобы бы чисто на улицах – не выбрасывай мусор, это же очень легко.

Сейчас я вообще далеко от темы уйду, но хочется это сказать. У нас не хватает диалога власти с людьми. Потому что если бы власть создавала условия, в которых мы, простые граждане, приходили и говорили: вот здесь нам это надо, как мы это можем сделать? Давайте вместе. У нас, бывает, пойдет какой-то дождь страшный, все забивается, потоп целый случается…

– В республике?

– Да, в Махачкале. Даже на квадроциклах народ катается. Так вот мне кажется, если власть выйдет и скажет: «Ребята. Да, мы с этим столкнулись, да, у нас сегодня вот так. Но нам нужна помощь, мы хотим организовать субботник, чтобы отчистить очистные сооружения, канализацию». Мне кажется, валом люди выйдут. Они будут рады все это исправить, потому что это наш город. Мы там живем, наши дети там растут, – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

25 октября на UFC 321 в Абу-Даби Умар Нурмагомедов проведет бой против Марио Баутисты.

