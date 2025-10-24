Шара Буллет показал фото со съемок фильма: «Мы захватываем Голливуд!»

Шара Буллет показал фото со съемочной площадки.

Снимками боец среднего дивизиона UFC поделился в социальных сетях.

«Мы захватываем Голливуд!» – подписал публикацию Шарабутдин Магомедов .

В последний раз Магомедов (16-1) дрался в июле, когда выиграл у Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

