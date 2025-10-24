Шара Буллет показал фото со съемок фильма: «Мы захватываем Голливуд!»
Шара Буллет показал фото со съемочной площадки.
Снимками боец среднего дивизиона UFC поделился в социальных сетях.
«Мы захватываем Голливуд!» – подписал публикацию Шарабутдин Магомедов.
В последний раз Магомедов (16-1) дрался в июле, когда выиграл у Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.
Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»
Шара Буллет: «Мне предлагали бой с Костой, но я отказался. Я боец известный, могу по своему плану двигаться»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Шары Буллета
