Шара Буллет показал фото со съемок фильма: «Мы захватываем Голливуд!»

Шара Буллет показал фото со съемочной площадки.

Снимками боец среднего дивизиона UFC поделился в социальных сетях.

«Мы захватываем Голливуд!» – подписал публикацию Шарабутдин Магомедов.

В последний раз Магомедов (16-1) дрался в июле, когда выиграл у Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»

Шара Буллет: «Мне предлагали бой с Костой, но я отказался. Я боец известный, могу по своему плану двигаться»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Шары Буллета
