Пауло Коста: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую»
Пауло Коста пошутил над Шарой Буллетом после анонса боя.
«Ребята, не моргайте. Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую. По рукам», – написал боец UFC Пауло Коста.
Шара Буллет травмировал глаз в 2016 году, ему диагностировали отслоение сетчатки и сделали восемь операций.
Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля. Коста в прошлом бою победил Романа Копылова.
Шара Буллет чуть не потерял глаз и два года жил за счет родителей – перенес восемь операций
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Пауло Косты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости