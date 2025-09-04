Пауло Коста: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую»

Пауло Коста пошутил над Шарой Буллетом после анонса боя.

«Ребята, не моргайте. Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую. По рукам», – написал боец UFC Пауло Коста .

Шара Буллет травмировал глаз в 2016 году, ему диагностировали отслоение сетчатки и сделали восемь операций.

Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля. Коста в прошлом бою победил Романа Копылова.

