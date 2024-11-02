«Могу победить любого средневеса мира». Чемпион ACA не проигрывает девять лет и тренируется с Хабибом

Интервью с Магомедрасулом Гасановым.

Чемпион ACA Магомедрасул Гасанов занимает 20-е место в рейтинге средневесов по версии Fightmatrix. Выше него идут, например, 40-летний Джаред Канонир на серии из поражений, Пауло Коста, который выиграл последний бой два года назад, и Крис Кертис, который никогда не был бойцом высокого уровня.

При этом у Гасанова рекорд 20-2, он подерется в финале Гран-при ACA, тренируется в зале Хабиба и последний раз проигрывал, когда Хамзат Чимаев еще не пришел в ММА, а Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси были далеки от UFC.

С марта по июнь 2015 года Гасанов провел пять боев, два из которых проиграл удушением и рычагом локтя Томашу Куцеле и Сайгиду Изагахмаеву. С тех пор Магомедрасул выиграл 15 поединков подряд.

«Соперники не могли вылезти из-под Хабиба – я чувствовал себя так же»

– В 2015-м оба раза я выходил на замену. Готовился к сопернику в категории до 77 кг, но он получил травму, бой отменили. Вскоре меня пригласили в Словакию. Куцела на тот момент был опытнее меня, а я только набирал обороты. На элементарной ошибке попал в гильотину, хотя вел поединок и хорошо чувствовал себя в стойке.

Мне не хватило бойцовского опыта и грэпплинга. Спустя две недели вышел на замену в 77 кг после неудачной сгонки и плохо себя чувствовал. Уступил Изагахмаеву в технике грэпплинга. В обоих случаях не хватило опыта.

– В 2017 году вы опубликовали фото с чемпионата Махачкалы по вольной борьбе, где заняли первое место. Шутят, что чемпиону мира по борьбе будет сложно на чемпионате Дагестана. Какой уровень на городских соревнованиях?

– Вольная борьба на Северном Кавказе и особенно в Дагестане на высшем уровне. Не зря говорят, что кто стал чемпионом Дагестана, может стать чемпионом России. На чемпионате России осетинская и красноярская школа борьбы, они могут поспорить, а дальше уже легче.

Я неплохо боролся и хорошо чувствовал себя не только на чемпионате города, но и на всероссийских турнирах – выигрывал мастерские и республиканские соревнования. Переход в ММА случился как раз, когда я начал раскрываться в вольной борьбе. Всех результатов добился, когда уже выступал по ММА.

– Не так давно вы писали в соцсетях: «Долгое время думал, что умею бороться, пока не поборолся с Хабибом». Как выглядела ваша схватка?

– Примерно как в его боях. Соперники не могли вылезти из-под Хабиба – я чувствовал себя так же. Мы же видели, как на сборах в США с ним работал полутяжеловес Кори Андерсон. Он намного больше меня, но тоже не мог подняться. У Хабиба такой прессинг и контроль в борьбе, что если он тебя повалил, то встать уже тяжело.

В стойке с ним могу конкурировать, но если он перевел, то выйти оттуда сложно, хотя всю карьеру выступаю в среднем весе и неплохо боролся. Вольная борьба и борьба в ММА отличаются. Ни у кого нет такого контроля, как у Хабиба. У меня много пробелов в контроле, набираю от него в этом компоненте.

– Вы боролись и с Исламом Махачевым. Сильно ли отличается их стиль в борьбе?

– Они похожи, но Ислам чаще пытается сделать болевой или удушающий. Его борьба более техничная, но у Хабиба другой контроль, физическая мощь и выносливость. Он может бороться в одном темпе 15-20 минут. В этом аспекте он лучше всех.

– Вы тренируетесь в зале Хабиба с 2022 года. Давно с ним знакомы?

– Года три-четыре. Большой вклад в мое развитие внес тренер Магомед Багандов, с которым я работаю последние годы и начал еще до прихода в школу Абдулманапа Нурмагомедова. В какой-то момент с людьми, которые вели мою карьеру и находили бои, мы решили, что для развития лучше перейти в этот зал.

– Чем тренировки у Хабиба отличаются от того, что было раньше?

– В первую очередь я бы отметил дисциплину. В зале ни у кого нет привилегий, кроме тренеров. Нет чемпионов или кого-то еще – для всех одинаковый подход. Над этим работал отец Хабиба, он сам и весь тренерский штаб.

«Могу победить любого бойца мира в среднем весе»

– Вы говорили, что могли бы победить чемпионов UFC. Почему так в этом уверены?

– Я знаю свой арсенал и вижу арсенал ребят из моего веса. Смотрю если не все бои, то первых номеров среднего веса точно, парней из Bellator или UFC. Сравниваю наши арсеналы и физические кондиции, поэтому более чем уверен, что могу победить любого бойца мира в среднем весе.

– Чемпион UFC в среднем весе – Дрикус дю Плесси. За счет чего он побеждает?

– Тяжело сказать. На самом деле дю Плесси удивляет. В том же бою с Уиттакером я думал, что победит Роберт, потому что он техничнее и проходил более сложные поединки. Но у дю Плесси нестандартная техника в стойке. Не сказать, что он бьется ярко, но у него хорошая чуйка, как и у Исраэля Адесаньи.

– Чемпионство Шона Стрикленда – больше удача?

– Я так не думаю. Он реально хорош в темпе, на руках и в прессинге. Слышал от ребят, что на тренировках он постоянно спаррингует. Стрикленд габаритный, хорошо дышит и держит удар.

– Как бы вы с ним дрались?

– Я бы работал по этажам. В стойке с ним очень тяжело. Но я вижу преимущество над такими бойцами в том, что могу работать в очень высоком темпе с первого по пятый раунд, работать по этажам. Не получится в стойке – подключу борьбу. Не получится в борьбе – включу стойку.

– Адесанья несколько раз проиграл после длинной серии побед. В чем причина?

– Наверное, человек потерял голод. К тому же у него большие проблемы в партере. Он еще не встречался с такими оппонентами, как тот же Хамзат Чимаев. Мне кажется, из-за потери голода Адесанья начал относиться к тренировкам несерьезно.

– Кого бы вы включили в топ-3 лучших средневесов мира?

– Нельзя не включить туда чемпиона UFC, поэтому пусть будет дю Плесси. Также Чимаев и я. Еще бы отметил чемпиона Bellator Джонни Эблина. Он держит хороший темп, борется и очень габаритный для среднего веса. Интересно увидеть его с топовыми бойцами UFC.

– Есть брать топ-3 средневесов, которые дерутся только в России?

– На первом месте я, это само собой. В тройке – Шамиль Абдулаев, мой будущий оппонент по финалу Гран-при ACA. С третьим местом тяжело. Есть Минеев, но он уже давно не дрался в среднем весе и непонятно, будет ли вообще выступать в ММА. Третье место пусть разделят Анатолий Токов и Артем Фролов.

– Ваш бой с Абдулаевым в финале Гран-при должен был пройти осенью, но отменился из-за травмы Шамиля. Замены соперника не будет?

– Пока изменений нет. Шамиль – финалист Гран-при. Мы ждем его возвращения в начале 2025 года и, скорее всего, будем биться. Не думаю, что в этот раз будет отмена или перенос. Если что-то случится, в ACA должны найти мне другого соперника. Я заждался Шамиля. Сначала ждал до сентября, теперь до начала следующего года. Не могу простаивать столько времени, нужно двигаться дальше.

– Вы говорили, что хотели бы подраться с Александром Шлеменко и уверены в победе. Почему?

– Я говорил про бой с ним давным-давно, еще до его последнего поединка. Шлеменко уже не в тех кондициях, время никого не щадит. Он прошел лучшие годы, когда дрался в Bellator и был чемпионом. На данном этапе карьеры он показывает неплохие бои, но не с топовыми соперниками и иногда даже не со средневесами. Тот же Куат Хамитов – легковес.

Для возраста Шлеменко после пути, который он прошел, это неплохо. Но это не тот уровень, на котором нахожусь я. Не знаю, в каком аспекте Александр может меня переиграть. Это не неуважение. Просто когда-то пройдет и мое время. Появится более молодой и развитый боец, который будет во всех аспектах лучше меня. Я тоже буду ему уступать, как и Шлеменко уступает мне во всех аспектах.

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