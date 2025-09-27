2

«Эта работа эмоционально истощает». Хабиб признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом

Хабиб Нурмагомедов признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом.

«Тренерская работа – это самая сложная часть моей жизни. Я работаю в разных направлениях, но тренерство – самое сложное из них. Эта работа требует энергии, времени. Это эмоционально истощает. Иногда мы готовим по четыре бойца к одному турниру.

Когда мы заканчиваем этот цикл, я чувствую себя таким опустошенным. После таких история мне нужна неделя или две на восстановление. Я говорю про эмоциональный аспект», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

