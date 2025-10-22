  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Азамат Мурзаканов: «В российских ММА кто медийнее Анкалаева? Чимаев, Ян? Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее»
2

Азамат Мурзаканов: «В российских ММА кто медийнее Анкалаева? Чимаев, Ян? Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее»

Азамат Мурзаканов не считает, что Петр Ян медийнее Магомеда Анкалаева.

«Сейчас все за медийностью бегают и забывают про бои. Все равно думаю, что в UFC самое главное это бои, а не какая-то медийность. Там стараться поднимать, вот это все, стараться говорить... Здесь самое главное – хорошо драться. А медийность – это со временем придет.

Вот у Анкалаева какая-то война пошла, что [он] не медийный. Но в российских ММА кто медийнее Анкалаева? [Хамзат Чимаев, Петр Ян?] Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее, чем Анкалаев», – сказал боец UFC Азамат Мурзаканов.

Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Ушатайка»
logoМагомед Анкалаев
logoАзамат Мурзаканов
logoUFC
logoMMA
logoПетр Ян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурзаканов: «Перейра удобен для меня. Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли?»
9сегодня, 06:51
Маурисио Руффи: «У Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым»
4вчера, 09:08
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
1120 октября, 07:31
Главные новости
Икрам Алискеров: «Думаю, сейчас Хабиб бы стал чемпионом UFC в среднем весе. Он каждый день по две тренировки делает!»
127 минут назад
Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»
2сегодня, 08:48
Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае
сегодня, 08:20
Алискеров – о реванше с Чимаевым: «У Хамзата пояс – значит, это по-любому интересно»
2сегодня, 07:38
Волков – о бое в Белом доме: «А вот с политической точки зрения это было бы хорошо или плохо? Для личной узнаваемости и мировой известности было бы круто»
8сегодня, 07:09
Мурзаканов: «Перейра удобен для меня. Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли?»
9сегодня, 06:51
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
19сегодня, 06:45
Исраэль Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 рейтинга
6вчера, 16:55
Александр Волков: «Чимаев для популярности России делает больше, чем Немков. О нашей стране говорят, вспоминая его имя»
41вчера, 16:19
Умар Кремлев: «Российский бокс почти не понес потерь – спортсмены как выступали под своим флагом, так и выступают»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30