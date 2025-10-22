Азамат Мурзаканов: «В российских ММА кто медийнее Анкалаева? Чимаев, Ян? Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее»

Азамат Мурзаканов не считает, что Петр Ян медийнее Магомеда Анкалаева.

«Сейчас все за медийностью бегают и забывают про бои. Все равно думаю, что в UFC самое главное это бои, а не какая-то медийность. Там стараться поднимать, вот это все, стараться говорить... Здесь самое главное – хорошо драться. А медийность – это со временем придет.

Вот у Анкалаева какая-то война пошла, что [он] не медийный. Но в российских ММА кто медийнее Анкалаева? [Хамзат Чимаев, Петр Ян?] Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее, чем Анкалаев», – сказал боец UFC Азамат Мурзаканов.

Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»