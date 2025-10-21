Маурисио Руффи: «У Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым»

Руффи рассказал, что у Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым.

«У Алекса была сломана голень в первом бою. Он едва мог наступать на ногу, но все равно вышел драться», – сказал боец UFC Маурисио Руффи.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил , что Анкалаев вышел на поединок против Перейры с переломом ребра.

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Алекс Перейра: «Анкалаев почувствовал бы себя дерьмом, если бы знал, с какими травмами я выходил драться»