  • Владимир Минеев: «Я бы предложил отправить руководство FIS на антирусофобские курсы в UFC. Там им быстро объяснят, что такое спортивное движение»
13

Владимир Минеев: «Я бы предложил отправить руководство FIS на антирусофобские курсы в UFC. Там им быстро объяснят, что такое спортивное движение»

Минеев предложил отправить руководство FIS на «антирусофобские курсы».

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских лыжников и сноубордистов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Увидел новость о том, что наших лыжников, в том числе звезд мирового спорта Александра Большунова и Наталью Непряеву, не пустили на международные соревнования и теперь они пропустят зимнюю Олимпиаду.

Я бы предложил отправить руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на антирусофобские курсы в UFC, там им быстро объяснят, что такое настоящее международное спортивное движение.

Ряд федераций уже сняли отстранение с россиян, в UFC так и вовсе можно выступать под флагом страны, но в руководстве лыжников и биатлонистов еще остаются неадекватные персонажи, которые просто боятся здоровой конкуренции. Где-то даже видел мнение, что СВО тут и не при чем. Что ж, пусть скандинавские «партнеры» соревнуются на Олимпиаде сами с собой», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
