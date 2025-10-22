Умар Нурмагомедов: «Должен стать чемпионом UFC в 2026-м и остаться им до 2029-го. Это план»

Умар Нурмагомедов планирует стать чемпионом UFC в 2026 году.

– Видишь ли себя чемпионом в 2026 году?

– Я должен стать чемпионом в 2026 году. Обязательно. Год должен стать моим. Должен стать чемпионом в 2026-м и остаться им до 2029-го. Это план, – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и не смог завоевать пояс в легчайшем весе. Он выступает в UFC c 2021 года, его рекорд в лиге – 6-1.

25 октября на UFC 321 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет бой против Марио Баутисты.

