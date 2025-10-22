Мурзаканов: «Перейра удобен для меня. Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли?»
Азамат Мурзаканов считает Алекса Перейру удобным соперником для себя.
«Мне кажется, что Алекс Перейра удобный для меня. Он классический кикбоксер, а с такими мне более удобно. Я много выступал по любителям, дрался с бойцами разных стилей: с классическими, с нестандартными, с борцами. Хочу сказать, что легче подстраиваюсь под классических бойцов.
Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли? Не знаю, но он очень много пропускает», – сказал боец полутяжелого веса UFC Азамат Мурзаканов.
На UFC 321 в Абу-Даби Мурзаканов подерется с Александром Ракичем. Сейчас Мурзаканов занимает 10-е место в рейтинге полутяжей. В UFC он провел пять боев, не проиграв ни разу.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Спорт-Экспресс»
