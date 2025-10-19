Брендан Аллен – Чимаеву: «Хамзат, тебе нужен хороший грэпплер? Погнали!»
Брендан Аллен вызвал на бой Хамзата Чимаева.
«Я монстр другого уровня. Когда у меня правильный настрой, когда я готов, то я лучший в мире. Хамзат Чимаев, тебе нужен хороший грэпплер? Хочешь молодого и голодного соперника? Погнали!
Если нет, то Дрикус [дю Плесси], где ты? Давно хочу с тобой подраться. Если нет, тогда Шон [Стрикленд] – пришло время реванша [в 2020 году Стриклэнд победил техническим нокаутом]», – сказал боец UFC Брендан Аллен.
В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Брендан Аллен победил Ренье де Риддера техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.
Аллен выиграл второй бой подряд, его рекорд в UFC – 13-4.
Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC Eurasia
