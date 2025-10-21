  • Спортс
Макс Холлоуэй: «Кулачные бои – самая тупая вещь на свете. А штука с пощечинами – вообще отбитая»

Макс Холлоуэй объяснил, почему никогда не подерется в кулачных боях.

«Я ни за что не буду участвовать в кулачных боях – это самая тупая вещь на свете. Может, проведу боксерский поединок, но не на голых кулаках, это же безумие. Те, кто участвуют в чемпионатах по пощечинам или кулачных боях – сумасшедшие.

Эта штука с пощечинами вообще отбитая. Зачем мне стоять и говорить: «Давай, врежь мне, а потом я тебе». Это же бред», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.

Макс Холлоуэй в июле победил Дастина Порье решением судей.

Холлоуэй согласен на реванш с Оливейрой: «Подеремся на моих условиях»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Kick
