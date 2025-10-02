Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
Белал Мухаммад отреагировал на анонс боя с Иэном Гэрри.
Белал Мухаммад проведет поединок против шестого номера рейтинга UFC Иэна Гэрри 22 ноября в Катаре.
«Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет», – написал экс-чемпион UFC Мухаммад.
Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене.
Белал Мухаммад: «Если увидите Усмана, скажите, что я ищу его»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости