Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»

Белал Мухаммад обратился к Иэну Гэрри после анонса их поединка.

Ранее стало известно, что бой между Мухаммадом и Иэном Гэрри состоится в соглавном событии турнира UFC в Катаре.

«Ты много говорил. Ты умолял. Ты просил. Снимал тупые ролики в соцсетях. Мы согласились. 22 ноября мы увидимся в Катаре. Посмотрим, сможешь ли ты ответить за все произнесенные слова. Посмотрим, готов ли ты к такому испытанию.

Ты самоуверен, ты молод – у тебя всего одно поражение, которым ты гордишься, потому что тогда тебя не финишировали. Но я нахожусь на другом уровне.

Я зверь, и ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя так, как тебя еще никто не ломал», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

