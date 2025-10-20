Александр Емельяненко: «Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!»

Александра Емельяненко выписали из медицинского центра при МГУ.

«Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!» – написал в соцсетях экс-боец MMA Александр Емельяненко.

На видео Емельяненко с тростью садится за руль автомобиля. Ранее он провел несколько дней в больнице, где проходил процедуры после операции на спине.

