Александр Емельяненко: «Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!»

«Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!» – написал в соцсетях экс-боец MMA Александр Емельяненко.
На видео Емельяненко с тростью садится за руль автомобиля. Ранее он провел несколько дней в больнице, где проходил процедуры после операции на спине.
«Доктора сказали: «Можешь инвалидность сделать». Как дела у Александра Емельяненко?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал Александра Емельяненко
