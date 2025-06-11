Александр Емельяненко не исключает возможности возвращения в спорт.

«Желание вернуться есть – и желание огромное. Когда я прооперировался в Склифосовского, спрашивал у одного доктора: «Через сколько мне можно будет вернуться к тренировочному процессу?» Он говорит: «Через полгода». Второй говорит: «Через полгода».

Третий говорит: «Через два месяца». Я прямо счастливый был. Приходит потом какой-то другой врач: «Вообще забудь про спорт. Все, нельзя спортом заниматься». Я расстроился, в непонятном состоянии лег спать, проснулся и отпустил эти мысли.

Но еще в 2003 году врачи поставили на моей карьере крест. Так что мне буквально восстановиться, укрепить тело. И потихоньку набирать форму, выступать и радовать вас своими победами», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко .

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