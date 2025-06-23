Емельяненко – об операции: «Мне голову отсоединили от туловища. Врачи сказали, что больше спортом заниматься не буду. Я им: «Мне с вами неинтересно разговаривать. Давайте, до свидания»

Александр Емельяненко рассказал, как проходила операция на его позвоночнике.

«Мне голову отсоединили от туловища. Убрали межпозвоночный диск проблемный – и вставили туда имплант. Мне говорят: «Ты спортом больше заниматься не будешь». А я им: «Доктора, мне с вами неинтересно разговаривать. Давайте, до свидания», – сказал боец MMA Александр Емельяненко .

Ранее стало известно, что Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике. В марте он попал в больницу из-за межпозвоночной грыжи.

Боксирует на коляске и ходит с тростью. Как дела у Емельяненко, у которого отказали ноги из-за грыжи?

Александр Емельяненко: «Желание вернуться есть – и оно огромное. Нужно только укрепить тело»