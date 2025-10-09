Ган – о бое с Аспиналлом: «Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого»
Сирил Ган прокомментировал предстоящий бой с Томом Аспиналлом.
«Я уверен в этом бою. Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого.
Я хорошо двигаюсь и отлично держу дистанцию. Моя ударная техника на высоком уровне. Я не зацикливаюсь на социальных сетях или людях вокруг; я сосредоточен на семье, друзьях, команде и цели», – сказал боец UFC Сирил Ган.
Том Аспиналл и Сирил Ган подерутся 25 октября в главном событии UFC 321.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
