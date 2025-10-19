Махачев – о победе Аллена: «Хороший перформанс»

Ислам Махачев отреагировал на победу Брэндана Аллена.

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Брендан Аллен победил Ренье де Риддера техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.

«Хороший перформанс», – отреагировал экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Аллен выиграл второй бой подряд, его рекорд в UFC – 13-4.

