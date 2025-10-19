Махачев – о победе Аллена: «Хороший перформанс»
Ислам Махачев отреагировал на победу Брэндана Аллена.
В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Брендан Аллен победил Ренье де Риддера техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.
«Хороший перформанс», – отреагировал экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Аллен выиграл второй бой подряд, его рекорд в UFC – 13-4.
Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
