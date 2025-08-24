Джонни Уокер: «Мой следующий соперник? Без понятия. Я не сильно думал об этом китайском парне. Мне все равно. Приму любое решение UFC»

Джонни Уокер не смог назвать имя желаемого соперника.

«Он [Миньян] нанес несколько хороших ударов и мне потребовалось три-пять секунд на восстановление. Это сложная работа.

Мой следующий соперник? Без понятия. Я не сильно думал об этом китайском парне. Даже не смотрю на рейтинг. Мне все равно. Что бы в UFC не решили, я приму», – сказал боец UFC Джонни Уокер .

Напомним, Уокер нокаутировал Чжана Миньяна в главном событии UFC Fight Night 257.

