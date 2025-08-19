Уокер хочет получить реванш с Анкалаевым: «Я буду готов, буду на новом уровне»

Джонни Уокер хочет получить реванш с Магомедом Анкалаевым.

В январе прошлого года Уокер проиграл Магомеду Анкалаеву нокаутом во втором раунде.

– Почему ты должен взять реванш у Магомеда?

– Потому что я выиграю, я буду готов. Я жил в Ирландии, у меня там был хороший тренер, но не было хороших спарринг-партнеров. И я переехал в США. Там я тратил четыре часа на дорогу. Здесь я живу в пяти минутах от зала, от штаб-квартиры UFC. У меня больше времени на восстановление, на совершенствование.

Сейчас я в лучшем месте, чтобы выжимать из себя максимум, чтобы быть на чемпионском уровне. Прямо сейчас мне плевать, с кем драться. Я буду готов, я буду другим. Я буду на новом уровне, – сказал боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер .

