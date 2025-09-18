Дана Уайт: «Джейк Пол против Джервонты Дэвиса – это смешно. Вам, ребята, надо биться с соперниками вашего размера»

Дана Уайт в разговоре с Логаном Полом высказался о бое Джейка против Джервонты.

«Знаешь, что смешно с твоим братом? Он собирается драться с Джервонтой Дэвисом. Вам, ребята, надо биться с соперниками вашего размера. Когда ты дрался с Флойдом, ты был огромным… Флойд – крошечный.

Джервонта, думаю, бьет гораздо сильнее Флойда, но он слишком мал. Твой брат сможет давить на него, наваливаться весом, связывать в клинче», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября. Логан Пол отбоксировал восемь раундов с Флойдом Мейвезером в 2021 году.

Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

Эдди Хирн: «Джейка Пола окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь. Говорят, что он второе пришествие Али»