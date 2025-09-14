Турки Аль эш-Шейх: «Есть информация, что бой Канело – Кроуфорд стал самым просматриваемым в истории профессионального бокса. Netflix сообщит об этом в понедельник»

Турки Аль эш-Шейх объявил о рекордных просмотрах поединка Канело – Кроуфорд.

«Поздравляем Теренса Кроуфорда с исторической победой и завоеванием титула абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Он первый боксер, ставший абсолютом в трех разных весовых категориях! Также огромное спасибо Саулю Альваресу за невероятное выступление. Не сомневаюсь, что он вернется еще сильнее!

У меня есть информация, которую Netflix сообщит вам в понедельник, что этот бой официально самый просматриваемый в истории профессионального бокса. Также у него самая большая посещаемость на закрытом стадионе в США – 70 482 человека.

Все это произошло благодаря поддержке и желанию его высочества наследного принца Мухаммеда бин Салмана, да благословит его Бог.

Спасибо невероятной команде Riyadh Season и Sela, огромная благодарность Беле Баджарии и всей замечательной команде Netflix, а также моему брату Нику Хану, генеральному директору WWE и моим братьям Дане Уайту и Марку Шапиро. Особая благодарность моим дорогим друзьям Брэндону Риггу и Гейбу Спитцеру. Отдельное спасибо производственной команде – более 1200 человек с 55 камерами. Это самое масштабное событие в истории спорта», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх .

Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

