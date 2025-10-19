1

Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»

Хамзат Чимаев раскритиковал Ренье де Риддера за поражение.

«Этот дерьмовый парень сдался», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Ренье де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.

Для де Риддера это поражение стало первым в UFC – до этого он выиграл четыре боя из четырех.

«У меня российские корни, мы любим Россию». Спор, кого же представляет Чимаев

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoРенье де Риддер
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»
417 октября, 11:00
Хамзат Чимаев: «Хочется за второй пояс подраться с Перейрой. Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник»
1115 октября, 16:51
Де Риддер заявил, что Коста требовал трехраундовый бой в промежуточном весе: «Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. У тебя был шанс вернуться в титульную гонку»
1014 октября, 15:55
Главные новости
UFC Fight Night 262: де Риддер проиграл Аллену, Белгаруи нокаутировал Бекоева и другие бои
88сегодня, 02:20
Азамат Бекоев проиграл нокаутом Юсри Белгаруи. Это его первое поражение в UFC
7вчера, 20:54
Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»
11вчера, 18:35
Емельяненко – о трэш-токе в ММА: «Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть»
7вчера, 17:25
«Увидел его и подумал: «Ух ты!» Мендес рассказал о физической форме Махачева
2вчера, 17:05
Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»
15вчера, 16:50
Дмитрий Бивол: «Надеюсь через 4-6 недель вернуться к полноценной работе»
1вчера, 15:40Видео
Топурия посоветовал Мерабу подняться в весе: «Не сомневаюсь, что он победит Волкановски»
13вчера, 14:55
Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае
12вчера, 14:45Фото
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
12вчера, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30