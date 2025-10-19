Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»

Хамзат Чимаев раскритиковал Ренье де Риддера за поражение.

«Этот дерьмовый парень сдался», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев .

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Ренье де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.

Для де Риддера это поражение стало первым в UFC – до этого он выиграл четыре боя из четырех.

