Ирину Алексееву исключили из ростера UFC после третьего подряд поражения

Ирина Алексеева исключена из ростера UFC.

Ирина Алексеева проиграла во втором раунде удушающим приемом Беатрис Меските на UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро. Для 35-летней Алексеевой поражение стало третьим подряд в UFC.

Алексеева дебютировала в UFC в апреле-2023 с победы над Стефани Эггер, после чего трижды проиграла.

Также из UFC были исключены Андре Мунис, Джастин Тафа и Броган Уокер.

