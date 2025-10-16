Ирину Алексееву исключили из ростера UFC после третьего подряд поражения
Ирина Алексеева исключена из ростера UFC.
Ирина Алексеева проиграла во втором раунде удушающим приемом Беатрис Меските на UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро. Для 35-летней Алексеевой поражение стало третьим подряд в UFC.
Алексеева дебютировала в UFC в апреле-2023 с победы над Стефани Эггер, после чего трижды проиграла.
Также из UFC были исключены Андре Мунис, Джастин Тафа и Броган Уокер.
Какой же Оливейра красавчик – на бонус от UFC устроил вечеринку для детей
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Тома Фили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости