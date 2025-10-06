Кори Сэндхаген: «Достану Мераба в следующий раз. До титула все равно доберемся»
Кори Сэндхаген обратился к Мерабу Двалишвили после поражения.
«Поздравляю Мераба – ты отличный боец и настоящий чемпион дивизиона. Горжусь тем, что сражался с тобой. Достану тебя в следующий раз!
Всем моим фанатам – у меня ничего не меняется. Впереди тяжелая работа, пока я не повешу перчатки на гвоздь. До титула все равно доберемся – пусть вода сейчас и мутная. Мой несокрушимый дух останется до самой смерти. Обожаю это дерьмо. Люблю вас, ребята. Мир», – написал в соцсетях боец UFC Кори Сэндхаген.
Напомним, Двалишвили победил Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 320.
Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Кори Сэндхагена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости