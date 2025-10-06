1

Кори Сэндхаген: «Достану Мераба в следующий раз. До титула все равно доберемся»

Кори Сэндхаген обратился к Мерабу Двалишвили после поражения.

«Поздравляю Мераба – ты отличный боец и настоящий чемпион дивизиона. Горжусь тем, что сражался с тобой. Достану тебя в следующий раз!

Всем моим фанатам – у меня ничего не меняется. Впереди тяжелая работа, пока я не повешу перчатки на гвоздь. До титула все равно доберемся – пусть вода сейчас и мутная. Мой несокрушимый дух останется до самой смерти. Обожаю это дерьмо. Люблю вас, ребята. Мир», – написал в соцсетях боец UFC Кори Сэндхаген.

Напомним, Двалишвили победил Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 320.

Двалишвили – о поединке с Сэндхагеном: «Драться в стойке с ним оказалось легче, чем бороться»

UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Кори Сэндхагена
logoUFC
logoMMA
logoКори Сэндхаген
logoМераб Двалишвили
logoUFC 320
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом
15вчера, 13:47Фото
Двалишвили – о рекорде по количеству тейкдаунов в титульном бою: «Знал, что делаю. В какой-то момент я их проводил просто для того, чтобы поставить рекорд»
2вчера, 07:09
Дана Уайт: «Двалишвили – лучший боец в истории легчайшего веса»
17вчера, 06:57
Главные новости
Уайт опроверг договоренность с Макгрегором о его поединке в Белом доме: «Конор хочет драться в этом карде. Мы еще не вели переговоры – все начнется только в феврале»
13 минут назад
«Крушащая машина» про бойца ММА Марка Керра показала худший старт в карьере Дуэйна Джонсона – 6 млн долларов в первый уик-энд
130 минут назад
Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома в его день рождения – 14 июня
1338 минут назад
Перейра – в соцсетях: «Когда бизнесмен, который не был спортсменом, хочет продвинуть себя ради славы и денег, ты в клетке рискуешь жизнью. А он смеется снаружи»
4сегодня, 09:31
Али Абдель-Азиз: «Перейра был лучше. Если бы все зависело от меня, то Анкалаеву не следовало бы драться из-за некоторых моментов»
16сегодня, 08:24
Магомед Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит хочет закалить. Тем, кто остался рядом – спасибо. Тем, кто отвернулся – тоже спасибо»
19сегодня, 07:28
Бонусы UFC 320: Прохазка против Раунтри – лучший бой. У Иржи, Перейры и Пайфера – лучшее выступление
1сегодня, 07:21
Перейра травмировал ногу после лоу-кика в бою с Анкалаевым: «Почти уверен, что у меня перелом»
3сегодня, 07:06Фото
Конор – о поединке Перейры и Анкалаева: «Теперь 1-1. Алекс – скилл, воля, решимость. Магомед – мужество, яйца, честь»
10сегодня, 06:52
Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»
37сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30