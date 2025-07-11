Бекоев – о разнице между американскими и российскими фанатами: «Если бы я с нашими так шутил, то ко мне бы домой уже с пистолетом пришли»

Азамат Бекоев рассказал о разнице между американскими и российскими фанатами.

– Тебя наверняка часто здесь спрашивают про Россию и Осетию. Какой вопрос был самым тупым? А то Ислама Махачева как-то спрашивали, есть ли в России wi-fi.

– Тупых вопросов пока не было, я бы запомнил. Были шутки. А шутят очень смешно. Американские фанаты в целом очень смешные. Знаешь, если бы я так с нашими пошутил в соцсетях, то ко мне бы кто-то домой с пистолетом пришел и начал разговаривать.

А здесь и они шутят, и я над ними шучу. И нормально. Даже картинки создают за меня для соцсетей, – сказал боец среднего веса UFC Азамат Бекоев .

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