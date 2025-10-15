Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»
Петр Ян сообщил о начале подготовки к бою с Мерабом Двалишвили.
«Мы начали», – написал боец UFC Петр Ян.
Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.
Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Петра Яна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости