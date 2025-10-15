Ян начал подготовку к бою с Двалишвили: «Мы начали»

Петр Ян сообщил о начале подготовки к бою с Мерабом Двалишвили.

«Мы начали», – написал боец UFC Петр Ян.

Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

