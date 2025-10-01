Двалишвили – о потенциальном реванше с Умаром: «Сломаю его в первые полторы минуты, а потом буду таскать по октагону до конца боя, как мешок»
Мераб Двалишвили обещает уверенную победу в реванш с Умаром Нурмагомедовым.
«Если моим следующим соперником станет Умар, то уверен, что изобью его и уверенно выиграю. В первом бою этого не произошло, потому что я контролировал ситуацию и не рисковал, но в реванше я не позволю ему уйти из октагона.
Я сломаю Умара в первые полторы минуты, а потом буду таскать его по октагону до конца боя, как мешок. Он не усвоил урок, даже проиграв», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в январе-2025.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Pros Pick
