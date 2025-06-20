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Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»

Мераб Двалишвили высказался о возможном реванше с Умаром Нурмагомедовым.

«Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три. Посмотрим. Я здесь, я активно выступаю. Если в руководстве UFC решат дать ему титульный шанс, то я буду готов. Когда бы это ни случилось», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Умар – о поражении в бою с Двалишвили: «Пересматривал бой. Могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно»

Мендес – о причине поражения Умара: «Мераб устроил шоу, выпендривался. Судьи купились»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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