Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»
Мераб Двалишвили высказался о возможном реванше с Умаром Нурмагомедовым.
«Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три. Посмотрим. Я здесь, я активно выступаю. Если в руководстве UFC решат дать ему титульный шанс, то я буду готов. Когда бы это ни случилось», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.
Умар – о поражении в бою с Двалишвили: «Пересматривал бой. Могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно»
Мендес – о причине поражения Умара: «Мераб устроил шоу, выпендривался. Судьи купились»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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