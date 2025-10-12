2

Арсланбек Махмудов победил Дэвида Аллена. Рефери снял с него два балла за клинчи

В Шеффилде завершился вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Арсланбеком Махмудовым и Дэвидом Алленом.

Махмудов победил единогласным решением судей: 115-111, 116-110, 117-109. Рефери снял с него два балла в 7-м и 12-м раундах за постоянные клинчи.

Рекорд Махмудова в профи – 20-1.

10 лучших боксеров-тяжеловесов России прямо сейчас

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoбокс
Арсланбек Махмудов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
39 октября, 17:20
Давид Бенавидес: «После Ярда буду драться с Бетербиевым или Биволом»
37 октября, 11:35
Лебзяк – о непобедимости Усика в тяжелом дивизионе: «У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, Александр уже в университете»
2028 сентября, 15:13
Главные новости
UFC Rio: Оливейра против Гамрота, Фигейредо победил Джексона и другие бои
2914 минут назад
Жозе Альдо завершил карьеру в 39 лет
1вчера, 23:39
«Обсудили развитие спорта в России и мире». Константин Цзю встретился со Стивеном Сигалом
5вчера, 18:25Фото
Оливейра – о последствиях нокаута в бою с Топурией: «Быстро вернулся к спаррингам. Не чувствую головной боли»
вчера, 17:15
Чарльз Оливейра: «Родители никогда не смотрят мои бои. Они просто слушают, что происходит на арене – и молятся»
вчера, 16:20
Уокер – о срыве поединка с Мухаммедом Усманом: «Плакал уже пять раз. Но я наполовину русский, иду до конца»
6вчера, 15:50
Ти Джей Диллашоу: «Умар – единственный, кто не боялся переводить Двалишвили. Хочу увидеть реванш»
5вчера, 15:05
Лаура Санко: «Двалишвили заслуживает звания «боец года». Он продолжает заметно прогрессировать»
2вчера, 14:25
Майк Перри: «Не против подраться на турнире UFC в Белом доме. Дайте мне пару миллионов – и я в деле»
2вчера, 13:00
Перейра отреагировал на информацию о травме Анкалаева: «Они пытаются принизить мои заслуги»
33вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30