Арсланбек Махмудов победил Дэвида Аллена. Рефери снял с него два балла за клинчи
В Шеффилде завершился вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Арсланбеком Махмудовым и Дэвидом Алленом.
Махмудов победил единогласным решением судей: 115-111, 116-110, 117-109. Рефери снял с него два балла в 7-м и 12-м раундах за постоянные клинчи.
Рекорд Махмудова в профи – 20-1.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
