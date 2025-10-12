Арсланбек Махмудов победил Дэвида Аллена. Рефери снял с него два балла за клинчи

В Шеффилде завершился вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Арсланбеком Махмудовым и Дэвидом Алленом.

Махмудов победил единогласным решением судей: 115-111, 116-110, 117-109. Рефери снял с него два балла в 7-м и 12-м раундах за постоянные клинчи.

Рекорд Махмудова в профи – 20-1.

